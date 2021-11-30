Экс-игрок сборной РФ Булыкин оценил шансы Месси получить «Золотой мяч» в следующем году

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. По словам спортсмена, было бы справедливо в этом году отдать награду Роберту Левандовскому, играющему за «Баварию». Об этом написало ИА НСН.

«В этом году Левандовский заслуживал его. На протяжении нескольких лет он показывает достойную игру, достойную „Золотой мяч“, выигрывал много трофеев. Было бы справедливо отдать „Золотой мяч“ ему, но, к сожалению, этого не произошло. Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе, и он проходит не очень удачно. Время покажет, как у него будет получаться, сможет ли он выйти на свой уровень и опять выиграть „Золотой мяч“. На самом деле сейчас есть много футболистов, которые показывают хорошую игру», — добавил бывший игрок сборной.

В следующем году за награду может побороться норвежский футболист Эрлинг Холанн и нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема, добавил Булыкин.

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football. На втором месте находится Криштиану Роналду, у которого пять таких мячей.