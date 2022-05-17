Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о судьбе Кокорина

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заметил, что бомбардиру «Фиорентины» Александру Кокорину пошло бы на пользу возвращение в Россию. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Но захочет ли его видеть „Спартак“ или какая-то другая российская команда — это вопрос. После того, как ты год не играл, тебе еще год надо восстанавливаться физиологически», — цитирует Канчельскиса «Газета.ru».

По его словам, Кокорину будет тяжело и ему не удастся быстро набрать форму. Он заметил, что нападающий как-то оказался в «Фиорентине», которая теперь не знает, «как от него избавиться».