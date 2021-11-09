Экс-игрок «Локомотива» высказался о грядущем матче России с Кипром

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущей отборочной игре к чемпионату мира по футболу между сборными России и Кипра. Об этом сообщил ТАСС.

«Кипр — непростой соперник. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы. Но я верю в Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии», — отметил спортсмен.

Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российская команда проведет игру с Хорватией.

На данный момент сборная России занимает первое место в отборочной группе H. На счету команды 19 очков, передала «Газета.ru».