Экс-игрок «Локомотива» высказался о грядущем матче России с Кипром
Бывший игрок «Локомотива» Пименов заявил, что у России могут возникнуть проблемы в матче с Кипром
Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущей отборочной игре к чемпионату мира по футболу между сборными России и Кипра. Об этом сообщил ТАСС.
«Кипр — непростой соперник. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы. Но я верю в Карпина в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии», — отметил спортсмен.
Матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российская команда проведет игру с Хорватией.
На данный момент сборная России занимает первое место в отборочной группе H. На счету команды 19 очков, передала «Газета.ru».