Спорт 24 августа 2023, 14:12 Экс-игрок Бояринцев: у «Спартака» атака гораздо сильнее обороны

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Российский футболист, тренер, бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что на данный момент у столичного клуба атака гораздо сильнее обороны. Об этом он сообщил сайту kp.ru.

По словам игрока, у команды уже не первый сезон имеются проблемы с легионерами в обороне.

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Руководство клуба при заключении контрактов с новыми игроками рассчитывает на хорошее приобретение, однако на деле многие футболисты не подходят под задачи «Спартака», отметил Бояринцев.