Бывший нападающий «Барселоны» резко отреагировал на вопрос об игре с Месси

Бывший футболист клуба «Барселона», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О резко отреагировал на вопрос о Лионеле Месси. У форварда спросили об опыте игры с нападающим каталонского клуба. Об этом сообщило Daily Mail.

«Это Месси играл со мной, а не я с ним. Это другое. В мое время он играл со мной, а не я с ним», — заявил Это’О.

Он также прокомментировал карьеру Месси. Футболист заменил, что не представляет его карьеры ни в каком другом клубе, кроме «Барселоны». По словам Это’О, «Барселона» стала домом Месси.

Не думаю, что его верность команде связана с деньгами. Лео — это «Барселона», а «Барселона» — это Месси», — передала слова футболиста «Газета.ru».