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    15 июля 2022, 13:20

    Экс-хоккеист Ирбе назвал «рабами» тех, кто решил играть в России

    Дарья Морозова

    Бывший хоккеист Артур Ирбе считает, что игроки, которые решили перебраться в российские клубы, станут рабами. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Sportacentrs.com.

    Ранее хоккеист Янис Калниньш перешел в «Амур», а Николай Елисеев — в «Адмирал». Ирбе назвал подобные решения не слишком удачными.

    «Вы должны понять, какова сейчас ценность человеческой жизни в России. На мой взгляд, если вы решите играть в России прямо сейчас, вы станете рабом», — пояснил Ирбе.