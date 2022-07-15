Экс-хоккеист Ирбе назвал «рабами» тех, кто решил играть в России

Бывший хоккеист Артур Ирбе считает, что игроки, которые решили перебраться в российские клубы, станут рабами. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Sportacentrs.com.

Ранее хоккеист Янис Калниньш перешел в «Амур», а Николай Елисеев — в «Адмирал». Ирбе назвал подобные решения не слишком удачными.

«Вы должны понять, какова сейчас ценность человеческой жизни в России. На мой взгляд, если вы решите играть в России прямо сейчас, вы станете рабом», — пояснил Ирбе.