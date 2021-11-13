Экс-хоккеист Бадюков назвал побившего рекорд Овечкина Мичкова открытием для российского хоккея

Хоккеист Матвей Мичков, ставший самым молодым автором гола в истории сборной России, в свои юные годы правильно относится к собственной персоне в большом спорте. Его не страшно хвалить — он не зазнается. Мичков — это открытие для отечественного хоккея. Таким мнением с «360» поделился бывший хоккеист Алексей Бадюков.

«Очень правильно он относится прежде всего к собственной персоне в хоккее, он уже на слуху, его весь мир знает, и от него все ждут только прогресса. Конечно, для нашей страны, для нашего хоккея это открытие. И очень приятное открытие. Исторический день», — заявил Бадюков.

По словам собеседника, молодые игроки КХЛ сейчас стараются не просто забивать голы, а ищут возможность сделать это красиво — из-под ноги или как Мичков — занести на клюшке шайбу в ворота.

«У Матвея не классический лакросс-гол получился. Он увидел, что шайба на ребре, поэтому воспользовался ситуацией, что лишний раз говорит, что он быстро реагирует», — добавил эксперт.

Матвей Мичков забил красивый гол в ворота шведов в матче Кубка Карьялы. Он стал самым молодым хоккеистом в истории национальной сборной, который отличился шайбой. Предыдущим рекордсменом был Александр Овечкин, который забил свой первый гол в составе сборной в 17-летнем возрасте. Матвею — 16 лет.