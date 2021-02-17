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    17 февраля 2021, 17:13

    Экс-главу ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на 4 года

    Андрей Иванов

    Бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину запретили работать в спортивной сфере четыре года. Об этом говорится в пресс-релизе дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

    Помимо Шляхтина, от спорта на время отстранили бывшего исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, экс-сотрудниц федерации Елену Иконникову и Елену Орлову и члена правления ВФЛА Артура Карамяна.

    Их признали виновными в фальсификации документов, непредоставлении данных об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием.

    «Это важные решения для легкой атлетики. AIU создали как беспристрастную и независимую организацию. Наша работа по раскрытию заговора и мошенничества демонстрирует, что AIU выполняет свою роль по выявлению обманщиков вне зависимости от их статуса или положения», — заявил председатель AIU Дэвид Хоуман.

    В дисциплинарном органе считают, что все пятеро причастны к подделке документов, при помощи которых Лысенко объяснил, почему пропустил допинг-тестирование.