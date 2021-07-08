Экс-главный тренер «Зенита» предрек Италии победу на чемпионате Европы

Экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт предрек победу в чемпионате Европы по футболу сборной Италии. Однако у Англии шансов не меньше.

«На меня игра Англии в последних двух матчах произвела большое впечатление. Очень мощная, быстрая, резкая команда. Играет в современном стиле. Но итальянцы…у них не менее интересная атака, много креативных игроков», — рассказал Раппопорт «360».

Он отметил, что давно не видел такой мощной сборную Англии. Но им в финале нужно будет справиться с обороной Италии.

«Если итальянцы сумели справиться с бельгийцами, то многое будет решаться, насколько они осторожно будут играть в обороне и не дадут разбежаться английской машине», — добавил эксперт.

Раппопорт отметил, что Англия приехала на чемпионат в звездном составе, однако не всегда это помогает выиграть. С чемпионата уже уехали со звездным составом Франция и Бельгия.

«На первый план выходит характер команды и правильная тактика. По этому чемпионату видно, что тренеры имеют несколько планов во время матча», — отметил футбольный эксперт.

Раппопорт предположил, что будет ничья, затем серия пенальти. Он предположил, что чемпионами станут итальянцы.

«Есть футбольная справедливость, есть футбольный бог, который может за несправедливый пенальти во время матча Англии и Дании не дать возможности победить англичанам», — заключил эксперт.

Финал Чемпионата Европы по футболу пройдет 11 июля в 22:00 по московскому времени.