Экс-глава СБР подготовил для Губерниева шоколадный ботинок

Ботинок из шоколада подготовил бывший глава Союза биатлонистов России Дмитрий Драчев для спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Губерниев пообещал, что съест ботинок, если российские спортсмены пройдут 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей. Для того, чтобы он выполнил свое обещание Драчев сделал заказ на обувь из шоколада. По его словам, для изготовления ботинка использовали сырье высшей пробы.

«Веруя в российский биатлон, золотому голосу — Дмитрию Губерниеву — подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!

С нетерпением ждем стартов в Оберхофе! Удачи», — подписал свою фотографию Владимир Драчев.

Пока антирекород российских спортсменов на этапах Кубка мира составляет 39 гонок. До момента, когда это число достигнет 50, то Губерниеву придется съесть шоколадный ботинок.