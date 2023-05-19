19 мая 2023, 13:26
Экс-глава Международной федерации хоккея Рене Фазель будет работать в КХЛ
Бывший глава Международной федерации хоккея Рене Фазель займет пост руководителя комитета по обеспечению контроля качества судейства Континентальной хоккейной лиги. Об этом написало ИА НСН.
Как рассказали в пресс-службе КХЛ, решение о его назначении было принято 13 апреля на заседании совета директоров лиги.
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Кроме того, Фазеля привлекут к решению стратегических вопросов развития КХЛ.
Хоккей
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