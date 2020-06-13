Экс-глава FIFA Зепп Блаттер стал фигурантом расследования о растрате $1 млн

Платеж провели 13 апреля 2010 год со счета FIFA. Сумма проходила под видом беспроцентного займа, но через некоторое время его просто списали. Следствие считает, что деньги предназначались бывшему вице-президенту FIFA Джеку Уорнеру.

Именно он контролировал ключевой блок на выборах федерации. Он покинул футбольную организацию после того, как его уличили в подкупе избирателей, которых он просил голосовать за Блаттера.

В Тринидаде и Тобаго Уорнер занял пост министра после выборов в мае 2010 года.

Еще двумя фигурантами расследования стали бывший генеральный секретарь федерации Жером Вальке и финансовый директор FIFA Маркус Каттнер.

Ранее прокуратура объявила о закрытии одного из двух дел против Блаттера. Речь идет о производстве, которое открыли в 2015 году. Тогда экс-главу FIFA обвинили в злоупотреблениями полномочиями.

Он на не очень выгодных для федерации условиях заключил договор с Карибским футбольным союзом, передав им права на трансляцию чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

Против Блаттера остается только одно дело: по выплатам FIFA бывшему президенту UEFA Мишелю Платини.

Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет после решения арбитражной палаты комитета по этике FIFA. После срок сократили до шести лет. Он истекает в 2021 году.