Экс-глава FIFA Блаттер госпитализирован

Информацию о госпитализации Блаттера подтвердила его дочь Корин. Диагноз отца она раскрывать не стала. По ее словам, он уже поправляется.

«Ему нужно время и отдых», — подчеркнула она и попросила оставить ее и отца в покое.

Издание напомнило, что это не первый случай, когда 84-летний Блаттер сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. В 2015 году он попал в реанимацию после проблем с иммунной системой. Приступ у него случился, когда он посещал могилы родителей. Спустя год у него диагностировали базалиому, предонкологическое воспаление на коже.

Зепп Блаттер руководил FIFA с 1998 по 2015 год. Его отстранили от работы после начала расследования дела о коррупции. Изначально возвращаться в спортивную деятельность ему запретили на восемь лет, но после рассмотрения апелляции срок сократили до шести лет.

В июне этого года швейцарские прокуроры начали еще одно расследование в отношении Блаттера. Его заподозрили в нецелевой растрате одного миллиона долларов, которые он передал Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго.