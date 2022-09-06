Экс-глава Федерации керлинга России Андрианова скончалась в возрасте 70 лет | 360°

Спорт 06 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Экс-глава Федерации керлинга России Андрианова скончалась в возрасте 70 лет

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Бывшая глава Федерации керлинга России Ольга Андрианова умерла. Ей было 70 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Федерации.

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Уточняется, что Адрианова долгое время болела. С 1998 по 2012 год она была главным тренером российской сборной по керлингу. Также Андрианова основала московскую школу керлинга. Под ее руководством российские керлингисты получили золотую и бронзовую медали на Чемпионате Европы в 2006 и 2011 годах.

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