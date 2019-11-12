Экс-гендиректор «Монако» оценил Головина в 80 миллионов евро

По информации «Свободной прессы», Васильев видит высокий потенциал у молодого полузащитника. Он предположил, что скоро его стоимость вырастет до 80 миллионов евро.

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«Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что „Монако“ сможет продать его с хорошей прибылью. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, то стоимость 70−80 миллионов евро станет реальной» — отметил Вадим Васильев.

Ранее стало известно, что хавбек сборной России Александр Головин может пропустить предстоящий матч с бельгийцами. Игра состоится в рамках отборочного тура Евро-2020 в Санкт-Петербурге 16 ноября.