20 июня 2023, 19:10
Экс-футболит Билялетдинов: сильное поколение игроков обеспечило успех на Евро-2008
Бывший российский футболист, заслуженный мастер спорта России Динияр Билялетдинов объяснил успех сборной на Евро-2008. Своим мнение он поделился в беседе с News.ru.
По словам спортсмена, удачное выступление национальной сборной на чемпионате Европы объясняется сильным поколением футболистов, сложившимся в то время. Все игроки понимали, что сборную представляет сыгранный состав.
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Билялетдинов также отметил, что немаловажную роль на Евро-2008 сыграл тренерский штаб, который всячески мотивировал футболистов.
Футбол
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