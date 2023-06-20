Спорт 20 июня 2023, 19:10 Экс-футболит Билялетдинов: сильное поколение игроков обеспечило успех на Евро-2008

Читать 360tv в

Бывший российский футболист, заслуженный мастер спорта России Динияр Билялетдинов объяснил успех сборной на Евро-2008. Своим мнение он поделился в беседе с News.ru.

По словам спортсмена, удачное выступление национальной сборной на чемпионате Европы объясняется сильным поколением футболистов, сложившимся в то время. Все игроки понимали, что сборную представляет сыгранный состав.

Реклама

Билялетдинов также отметил, что немаловажную роль на Евро-2008 сыграл тренерский штаб, который всячески мотивировал футболистов.