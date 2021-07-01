Экс-футболисту ЦСКА сломали позвоночник на прогулке с семьей. Видео

Неизвестные напали на бывшего полузащитника футбольного клуба ЦСКА Марка Гонсалеса в Чили. Он прогуливался вместе с семьей, случившееся попало на видео.

На кадрах видно, как к спортсмену подошли несколько мужчин — один из них был верхом на лошади. Сперва между ними началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в потасовку. В результате футболист и его родственники начали убегать.

В результате нападения футболисту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника, подробности о состоянии спортсмена неизвестны.

Гонсалес играл за российский футбольный клуб в течение пяти лет. За это время он дважды стал чемпионом России, два раза выиграл национальный кубок и один раз стал обладателем суперкубка. Сейчас спортсмен уже завершил карьеру — в 2019 году стало известно, что он перенес инфаркт.