Экс-футболистка сборной России Терехова: зарплаты в женской сборной скромнее, чем в мужской | 360°

Спорт 20 октября 2022, 15:52 Экс-футболистка сборной России Терехова: зарплаты в женской сборной скромнее, чем в мужской

Читать 360tv в

Экс-футболистка женской сборной России, действующий тренер в академии «Спартака» Елена Терехова в разговоре с изданием kp.ru заявила, что зарплаты в женской сборной намного скромнее, чем в мужской.

На сегодняшний день сумма составляет около 100 тысяч рублей, добавила спортсменка. Кто-то из сборной может получать до 300 тысяч.

Реклама

«Зарплат по три миллиона евро как у Дзюбы в „Зените“? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает», — сообщила Терехова.

Реклама

Она отметила, что главной проблемой таких невысоких зарплат является отсутствие финансирования.