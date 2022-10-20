Экс-футболистка сборной России Терехова: зарплаты в женской сборной скромнее, чем в мужской | 360°

20 октября 2022, 15:52
Экс-футболистка сборной России Терехова: зарплаты в женской сборной скромнее, чем в мужской
Экс-футболистка женской сборной России, действующий тренер в академии «Спартака» Елена Терехова в разговоре с изданием kp.ru заявила, что зарплаты в женской сборной намного скромнее, чем в мужской.
На сегодняшний день сумма составляет около 100 тысяч рублей, добавила спортсменка. Кто-то из сборной может получать до 300 тысяч.
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«Зарплат по три миллиона евро как у Дзюбы в „Зените“? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает», — сообщила Терехова.
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Она отметила, что главной проблемой таких невысоких зарплат является отсутствие финансирования.
Футбол
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