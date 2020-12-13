Экс-футболиста «Спартака» и сборной Нидерландов арестовали за нападение с ножом

Футболиста «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промеса заподозрили в нанесении ножевых ранений мужчине и арестовали. В России спортсмен известен игрой за «Спартак».

О задержании футболиста написал De Telegraaf. В полиции подтвердили, что задержан 28-летний житель Амстердама, но личность подозреваемого не раскрывается.

Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом. Спортсмен может быть замешан в происшествии, которое случилось в конце июля во время семейной вечеринки Абкауде. По данным следствия, Промес сильно поссорился с родственником и ударил его ножом. Собравшимся вскоре удалось разнять конфликтующих.

Причины нападения не известны.