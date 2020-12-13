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    13 декабря 2020, 14:03

    Экс-футболиста «Спартака» и сборной Нидерландов арестовали за нападение с ножом

    Дамир Матюхин

    Футболиста «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промеса заподозрили в нанесении ножевых ранений мужчине и арестовали. В России спортсмен известен игрой за «Спартак».
    Экс-футболиста «Спартака» и сборной Нидерландов арестовали за нападение с ножом

    О задержании футболиста написал De Telegraaf. В полиции подтвердили, что задержан 28-летний житель Амстердама, но личность подозреваемого не раскрывается.

    Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом. Спортсмен может быть замешан в происшествии, которое случилось в конце июля во время семейной вечеринки Абкауде. По данным следствия, Промес сильно поссорился с родственником и ударил его ножом. Собравшимся вскоре удалось разнять конфликтующих.

    Причины нападения не известны.