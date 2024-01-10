Спорт 10 января 2024, 05:02 Экс-футболиста «Аякса» наказали за отправку непристойных фото женщинам NRC: Овермарса отстранили от футбола за отправку непристойных фото женщинам Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Международная федерация футбола наказала экс-игрока «Аякса» и сборной Нидерландов Марка Овермарса за отправку непристойных фотографий женщинам. Об этом сообщило издание NRC.

Мужчина отправлял снимки своего полового члена сотрудницам клуба.

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«После запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Овермарса, которые будут действовать во всем мире», — сообщили в федерации.

Овермарса полностью отстранили от футбола. В ноябре 2023 года спортсмену запретили заниматься футбольной деятельностью в Нидерландах, а в начале 2022 года он потерял должность спортивного директора «Аякса». Теперь нидерландцу придется оставить пост спортивного директора бельгийского клуба «Антверпен».

В конце декабря 2022 года Овермарса госпитализировали с инсультом. Ни футболист, ни члены его семьи не прокомментировали состояние здоровья спортсмена.