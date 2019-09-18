Экс-футболист «Зенита» рассказал, как характер помогал Риксену бороться с БАС

Серьезное заболевание стало причиной смерти бывшего футболиста «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксена. Спортсмен был настоящим бойцом не только на поле, но и в жизни, сопротивляясь недугу несколько лет. Такими воспоминаниями с «360» поделился его коллега, экс-сотрудник «Зенита» Алексей Стрепетов.

«Игрок профессиональный, боец до мозга костей. Он технически был оснащен, принес пользу нашей команде. Он стал чемпионом России», — рассказал Стрепетов.

Он отметил, что работал в селекционном отделе «Зенита», поэтому встречался не только с Риксеном, но и со всеми легионерами-иностранцами.

Умер экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен Подробнее

По словам бывшего футболиста, Фернандо Риксен был совершенно разным человеком на поле и в повседневной жизни.

«В жизни добрый, отзывчивый. <…> Он был человеком очень приятным, завораживающим и бойцом по жизни. Он проявил эти качества в борьбе со сложной, сложной болезнью. Сколько лет назад говорили, что он покинет нас и уйдет в другой мир, но он боролся, он был с нами», — поделился он.

Стрепетов добавил, что иностранец просто жил футболом и был рожден именно для этой игры.

«Царство небесное ему. Этот человек заслужил добрых слов. Слова соболезнования его супруге, родственникам», — сказал бывший полузащитник.

Футбольный клуб сообщил о смерти Фернандо Риксена 18 сентября. Он страдал от бокового амиотрофического склероза, но продолжал заниматься спортом. Врачи заверяли, что люди с таким смертельным диагнозом не живут долго, и футболист мог умереть еще в 2015 году.

Риксен пришел в «Зенит» в 2006 году и играл за клуб до 2009 года. За это время команда успела получить Суперкубок России, Кубок и Суперкубок UEFA.