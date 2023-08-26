Спорт 26 августа 2023, 16:30 Экс-футболист «Зенита» Азмун перешел из «Байера» в «Рому» «Рома» объявила о переходе на правах аренды бывшего футболиста «Зенита» Азмуна Alexander Kulebyakin/GlobalLookPress

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун перешел из «Байера» в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

Иранский форвард будет выступать за «Рому» под 17-м номером до конца текущего сезона. Соглашение подписали с последующим правом выкупа. Гендиректор клуба выразил уверенность, что Азмун быстро адаптируется и сможет заявить о себе в Италии.

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Днем 21 августа в Химках стартовал турнир для начинающих футболистов «Кубок Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд, рассказали в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир проводят уже пятый год. На этот раз соревнования проходят на стадионе «Новые Химки» вместо Бронниц.