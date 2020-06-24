Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

Футболист из Бразилии Вагнер Лав теперь будет играть за казахстанский клуб. Он заключил с «Кайратом» контракт, который по неофициальным данным, продлится до конца года.

О переезде в Казахстан спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

«Очень счастлив с новой командой», — написал Вагнер, отметив профиль нового футбольного клуба.

По данным бразильского журналиста RТ Фабио Алешо, контракт с «Кайратом» подписан до декабря. Также он сообщает, что Вагнером интересовался казанский «Рубин», но Лав заявил, что если вернется в Россию, то только в ЦСКА. По информации Globo Esporte, армейцы проявляли интерес к 36-летнему игроку.

Футболист играл в составе ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013 году. За это время он три раза становился чемпионом России и шесть раз — обладателем Кубка России.

В 2005 и 2008 Лав стал победителем Кубка УЕФА. В 2008 году был признан лучшим бомбардиром российского первенства.

До ноября 2018 за «Кайрат» играл бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.