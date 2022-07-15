Бывший игрок московского ФК «Спартак» Александр Козлов умер в 29 лет. По предварительным данным, причиной смерти молодого футболиста стал оторвавшийся тромб, сообщил Telegram-канал Baza.

Тромб оторвался прямо во время тренировки, сообщило СМИ. Козлов в последнее время играл за любительскую команду.

Козлов выступал за молодежную сборную. Его считали одним из главных молодых талантов.

Александр Козлов — воспитанник школы олимпийского резерва красно-белых. В 15 лет он начал играть за дубль клуба. В 2009 году в молодежном составе «Спартака» Козлов стал самым результативным игроком на международном турнире в Алма-Ате, забив 14 голов в четырех играх. Весной 2010 года Козлов дебютировал в основном составе «Спартака». В ноябре того же года, когда ему было 17 лет, впервые сыграл в Лиге чемпионов в матче с «Челси». Свой первый гол в основе Козлов забил в 2011 году в матче с «Анжи». Спустя год его арендовал ФК «Химки». В 2016 году подписал двухлетний контракт с командой ФНЛ «Тосно», но провел за клуб только два матча, после чего перешел в воронежский «Факел». В 2017 году подписал контракт с казахстанским «Окжетпес», в 2018-м вернулся в Россию и перешел в «Тюмень». Затем снова выступал за «Химки», а в следующем сезоне играл за ереванский «Арарат».