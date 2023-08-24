Спорт 24 августа 2023, 14:12 Экс-футболист «Спартака» Бояринцев заявил, что в тренерской деятельности ориентируется на работу Гвардиолы и Клоппа

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев сейчас возглавляет саратовский футбольный клуб «Сокол». В беседе с kp.ru он рассказал, на кого ориентируется в своей тренерской работе.

По словам Бояринцева, он следит за профессиональной деятельностью лучших тренеров Европы — Гвардиолы, Клоппа и Сарри. При этом тренер «Сокола» заявил о желании в большей мере быть самобытным тренером.

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Отмечается, что Денис Бояринцев занимается тренерской деятельностью с 2014 года.