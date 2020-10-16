Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Астаны»

«Новым главным тренером футбольного клуба „Астана“ назначен российский специалист Андрей Тихонов», — процитировало ИА RNS представителей ФК.

Полузащитник и нападающий Тихонов восемь раз завоевывал звание чемпиона России по футболу в составе «Спартака». Помимо прочего, он выступал за «Крылья Советов», израильский «Маккаби», «Химки» и «Астану». 12 лет назад спортсмен начал тренерскую карьеру, оставаясь действующим футболистом. В 2016–2017 годах он возглавлял красноярский «Енисей», в 2017–2018 годах — «Крылья Советов» Самары.