Экс-футболист сборной России напал на арбитра. Видео

Бывший футболист сборной России Роман Широков не сдержался и напал на судью во время матча.

Об этом сообщил журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров в своем Twitter. По его словам, сегодня на любительском матче Широков сначала чуть не сломал другому футболисту ногу, — за это нарушение спортсмен получил дисквалификацию, — а следом футболист напал на судью.

Журналист добавил, что у арбитра разбито лицо. Во время нападения футболист разошелся и пустил в ход ноги.

Капитан команды Дмитрий Шнякин осудил Широкова. Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо ни в жизни, ни на поле.

«Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд», — написал он в своем Instagram.