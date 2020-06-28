Экс-футболист сборной Словакии умер в 40 лет

Умер бывший игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский. Ему было 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе чешского клуба «Виктория» (Пльзень), за который спортсмен выступал до 2014 года.

«Сегодня очень печальный день. Мы должны с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей семье футбольного клуба „Виктория“», — говорится в сообщении.

В 2020 году у Чишовского диагностировали боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь пока что считается неизлечимой, в среднем после ее выявления пациенты живут три-пять лет.

В составе «Виктории» Чишовский получил звание чемпиона Чехии по итогам сезона-2012/13. Он также выступал за «Тимишоару» из Румынии, за словацкие «Гуменне», «Интер», «Жилину» и «Артмедиа Петержалка». Футболист три раза выиграл чемпионат Словакии, из них два раза — в составе братиславского «Интера», один — в составе «Артмедии Петержалка». За сборную Словакии Чишовский сыграл 15 матчей.

От бокового амиотрофического склероза 18 сентября 2019 года скончался бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен. Ему было 43 года. Однако британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, он умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.