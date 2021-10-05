Экс-футболист сборной России прокомментировал намерение Мбаппе уйти из сборной Франции

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал заявление нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе о том, что он может покинуть сборную Франции после обрушившейся критики на чемпионате Европы. По его мнению, Мбаппе не стоит торопиться с решениями, написала «Газета.ru».

Булыкин пояснил, что с критикой после неудач сталкиваются многие футболисты. В такой ситуации нужно собраться и хорошо проявить себя в следующем турнире, тогда недовольство фанатов сойдет на нет.

«Если Мбаппе все же решит уйти из сборной Франции, то его потеря, безусловно, не останется незамеченной. Думаю, что вскоре все уладится, его национальная команда одержит пару побед, и все все забудут», — уверен футболист.