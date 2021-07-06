Экс-футболист сборной России предложил Черчесову поработать за 40 тысяч рублей

Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой предложил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову поработать за 40 тысяч рублей.

«Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии… За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч», — заявил Мостовой в беседе с RT.

По его словам, «говорить подобное — бред, особенно сейчас».

После Евро-2020 технический комитет РФС назвал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему поддержку. А Владимир Путин на прямой линии намекнул, что сборной могут быть нужны кадровые перестановки. Сам Черчесов пока о намерении уходить не заявлял. Эксперты рассказали «360», какая судьба может ждать тренера.

При этом по мнению телекомментатора Василия Уткина, тренера российской сборной уволят уже на этой неделе. Уткин сделал такой вывод из скандальной пресс-конференции тренера. Он уверен, что Черчесов окончательно испортил себе репутацию последним публичным выступлением. Из-за этого большое количество негатива обрушилась и на саму сборную.