Экс-футболист Самедов рассказал, по каким причинам решил покинуть «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов рассказал, почему решил оставить карьеру спортсмена. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что его не устроила предложенная сумма контракта. Кроме того, он отметил, что отказался выполнять все поручения руководства клуба.

Спортсмен подчеркнул также, что не смог найти общий язык с директором клуба Томасом Цорном..

«С Цорном мы не нашли общий язык по тому, у кого какие должны быть контракты. Изначально проговаривалась одна сумма, а в итоге цифры были завышены. Было задание от генерального директора подписать контракты с шестью футболистами на определенную сумму», — заметил спортсмен.