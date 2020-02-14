Экс-футболист российской сборной Торбинский переехал в США

«Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», — сказал 35-летний спортсмен.

Торбинский — воспитанник столичного «Спартака». Он выступал за команду в 2002–2007 годах, после чего из-за разногласий по зарплате перешел в столичный «Локомотив».

Также футболист играл за казанский «Рубин», команды «Ростов» и «Краснодар», кипрский «Пафос». Последней командой, в которой он выходил на поле, был красноярский «Енисей». Торбинский покинул клуб в июне 2019 года.

В составе «Спартака» футболист завоевал Кубок России. За российскую сборную он провел 30 матчей, забив два гола, в том числе в четвертьфинальном матче с Нидерландами на Евро-2008 (3:1). По итогам той встречи российская команда получила бронзу чемпионата Европы.