Спорт 21 апреля 2023, 17:53 Экс-футболист Радимов: уровень Далера Кузяева позволяет ему играть в Европе

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Российский футболист, бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов заявил, что профессиональный уровень полузащитника Далера Кузяева позволяет ему играть в Европе. Об этом сообщил сайт Sport24.

По словам Радимова, при получении хорошего предложения перехода в европейские клубы Кузяеву не стоит от него отказываться. Однако для такого трансфера должно слишком многое сложиться, сейчас в Европу игрокам уезжать тяжело, добавил Радимов.

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Как сообщил«Петербургский дневник», ранее в ряде СМИ появились данные о том, что петербургский клуб предложил Далеру новый контракт.