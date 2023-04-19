Спорт 19 апреля 2023, 21:37 Экс-футболист Мостовой рассказал, как изменить формат проведения РПЛ Экс-футболист Мостовой посоветовал не вносить изменения в формат проведения РПЛ

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Формат проведения Российской премьер-лиги (РПЛ) может измениться. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость. Об этом сообщил RT.

По словам спортсмена, делать этого категорически не стоит. По словам Мостового, на данный момент в стране сформировалась проверенная формула чемпионата.

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«На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо. Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд», — отметил футболист.