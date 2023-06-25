Спорт 25 июня 2023, 01:36 Экс-футболист казанского «Рубина» бельгиец Руссель умер в 45 лет Экс-футболист казанского «Рубина» Седрик Руссель умер от остановки сердца в 45 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бельгийский футболист Седрик Руссель, игравший в 2004 году за казанский «Рубин», умер в возрасте 45 лет. Причиной стала остановка сердца, сообщила Daily Mail.

За «Рубин» Руссель провел шесть матчей в РПЛ и забил один мяч. За сборную Бельгии он провел два матча. Также спортсмен в разное время играл за английские «Вулверхэмптон» и «Ковентри», бельгийские «Гент, „Генк“ и „Зюльте Варегем“, а также итальянскую „Брешию“.

Реклама

Накануне бывший футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус стал игроком казанского «Рубина». Срок контракта составляет один год. Поляк займет в клубе статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что молодой футболист родом из Камышина Волгоградской области умер в московском ТЦ «Авиапарк». Ему было 22 года. В торговом центре он находился вместе со своим другом, тоже футболистом. В какой-то момент им обоим стало плохо.