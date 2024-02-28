Спорт 28 февраля 2024, 18:40 Экс-футболист Хомуха: тренер «Зенита» Семак должен возглавить ЦСКА

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Тренер петербургского «Зенита» должен возглавить столичный футбольный клуб ЦСКА. Такое мнение высказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха в беседе сLegalbet.

По его словам, Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны, каждому болельщику ЦСКА хотелось бы видеть его главным тренером команды. Наставник грамотно расставляет акценты, что позволяет его команде неоднократно становиться чемпионом, сообщила «Свободная пресса».

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«К тому же Семак настоящий профессионал, он очень воспитан и вежлив. Еще будучи футболистом он во многих командах был капитаном, это уже много говорит о его характере», — отметил Хомуха.