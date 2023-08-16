Спорт 16 августа 2023, 23:21 Экс-футболист Булыкин заявил, что тренер Черчесов способен усилить любую команду

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Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов ведет переговоры о сотрудничестве с казанским «Рубином». Бывший нападающий команды Дмитрий Булыкин прокомментировал такую информацию, сообщила «Газета.Ru».

По словам футболиста, Черчесов способен усилить любую команду.

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«Если будет бюджет для хороших футболистов, то я уверен, что он любой клуб может вывести в топ», — заявил Булыкин.

Ранее Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош». Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и выиграла Кубок страны.