Экс-футболист Болобонкин поделился мнением о предстоящих матчах «Динамо-Кубка Приморского края»

Бывший приморский футболист, игравший и тренировавший «Луч», инструктор-методист КСШОР Юрий Болобонкин прокомментировал предстоящие матчи «Динамо-Кубка Приморского края». Об этом написал сайт zr.media.

По его словам, для развития футбола в крае важно сделать полноценный кубковый формат для 16 команд.

«Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае, чтобы играли команды во всех городах. Поэтому очень хорошо, что в этом году партнерам спортивного общества „Динамо“ в лице „Терминала Астафьева“ и Правительства Приморского края, удалось сделать полноценный кубковый формат для 16 команд. Последнее время мало уделяли внимание развитию футбола на периферии. Поэтому необходимо, чтобы больше населенных пунктов участвовало в соревнованиях, игроки повышали свое мастерство, а это уже возможность появления футболистов для профессиональных команд», — сказал Болобонкин.

Инструктор отметил, что больше всего ему импонируют команды из Чугуевки, Находки и владивостокский «Анри».

При этом Болобонкин добавил, что кубок — такой турнир, где любая команда может преподнести сюрприз.