Экс-форвард «Зенита» Халк решил уехать из Китая

Футбольный клуб «Шанхай СИПГ» может лишиться своего форварда. Из команды решил уйти бразилец Халк, настоящее имя которого Живанилду Виейра де Соуза.

Футболист не намерен продлевать контракт с «Шанхай СИПГ» после его окончания. Об этом сообщил телеканал Globo Esporte.

Спортсмен, который отпразднует в июле свое 33-летие, получил уже достаточно предложений от клубов из нескольких стран.

Халк признался, что его звали и в китайские команды, но у футболиста больше нет желания оставаться в стране.

Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» истечет 31 декабря 2020 года. В этот футбольный клуб он перешел из петербургского «Зенита» в 2016-м. За китайцев спортсмен сыграл 125 матчей, на его счету — 69 голов и 53 результативных передачи. В 2018 году Халк в составе команды завоевал титул чемпиона Китая.

Ранее стало известно, что «Зенит» может потерять Артема Дзюбу. Есть вероятность, что нападающий перейдет в турецкий «Фенербахче». Турки надеются уговорить россиянина не продлевать контракт с сине-бело-голубыми. В «Зените», наоборот, рассчитывают подписать новое соглашение.