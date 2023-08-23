Спорт 23 августа 2023, 18:52 Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев: вывод Джикии из состава «Спартака» повлияет на атмосферу внутри команды

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Вывод защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикии из состава команды может сильно повлиять на атмосферу внутри коллектива. Об этом рассказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, сообщила «Свободная пресса».

По его словам, руководство клуба недовольно игрой капитана команды. Новый защитник Срджан Бабич пришел в команду для того, занять место Джикии в составе «Спартака».

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Отмечается, что в последнем матче столичный клуб проиграл «Зениту», один из голов петербургская команда забила после ошибки Георгия Джикии.