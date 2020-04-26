Экс-чемпион UFC заявил, что хочет «набить рожу» Федору Емельяненко

Белорусский ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский озвучил свои планы на ближайшее время. И они весьма не радостные для двух спортсменов — Федора Емельяненко и Алистара Оверима из Нидерландов. Орловский собирается подраться с ними.

«В идеале было бы набить рожу им двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как будет дальше, поглядим», — заявил спортсмен во время онлайн-трансляции в Instagram, сообщил «Чемпионат.com».

Что стало причиной такой яркой неприязни к бойцам, спортсмен не уточнил. Возможно, ему не дают спокойно жить предыдущие поединки — и Овериму, и Емельяненко ветеран в свое время проиграл. При этом он назвал Федора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории.

Андрей Орловский — спортсмен-ветеран из Белоруссии, выступающий в смешанных единоборствах. Долгое время он считался одним из ведущих бойцов в мире.

Ранее издание сообщало, что другой российский ветеран UFC Алексей Олейник будет биться 9 мая с обидчиком Федора Емельяненко. Бой должен состояться во Флориде. Однако, возможно, его перенесут.