Экс-чемпион Европы по боксу Кузьмин проиграл в бою за титул WBC International

Российский боксер Сергей Кузьмин уступил в бою за титул WBC International в тяжелой весовой категории Мартину Баколе из ДР Конго.

Поединок прошел в субботу, 11 декабря, в Лондоне. Десятираундовый бой завершился победой 27-летнего Баколе единогласным решением судей, пишет РИА «Новости».

Бой проходил в андеркарде поединка чемпиона WBA (Super), WBO, IBF в тяжелом весе британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева.

33-летний Сергей Кузьмин потерпел второе поражение при 15 победах, из которых 11 нокаутом. В арсенале Баколе теперь 16 побед, 12 из которых нокаутом, и одно поражение.

Бразильянка Джулиана Веласкес стала чемпионкой Bellator в наилегчайшем весе, победив американку Илиму-Лей Макфарлейн. Бой прошел в американском городе Анкасвилль. Он продлился пять раундов и завершился в пользу бразильянки. Судьи единогласно присудили победу Веласкес. Это поражение стало для Макфарлейн первым в карьере.