Спорт 25 февраля 2024, 01:58 Экс-чемпион Bellator Немков победил бойца PFL из Бразилии Российский боец Bellator Немков победил в тяжелом весе бразильца Каппелоццу IMAGO/Ã‚Â�INPHO/Evan Treacy / Global Look Press

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Боец ММА экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков успешно дебютировал в тяжелой весовой категории в рамках турнира «PFL против Bellator: Чемпионы» в Саудовской Аравии. Россиянин победил бразильского бойца PFL Бруно Каппелоццу, сообщило РИА «Новости».

Поединок закончился досрочно после успешно проведенного удушающего приема во втором раунде.

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Немков является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории, на его счету 18 побед и два поражения. В августе он перешел в тяжелую весовую категорию.

Экс-чемпион PFL Каппелоцци имеет в арсенале 15 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в октябре прошлого года защитил титул чемпиона Bellator, он победил американца Брента Примуса в полуфинальном титульном бое в легком весе.