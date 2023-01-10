Спорт 10 января 2023, 22:15 Экс-бомбардир «Реала» Бэйл завершил карьеру

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Валлийский игрок Гарет Бэйл решил уйти из профессионального футбола. Об этом сообщил RT.

«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры», — поделился спортсмен в соцсетях.

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Он подчеркнул, что ему повезло реализовать свою мечту и заниматься тем спортом, который он любит. Однако, по его словам, пришло время перемен и возможностей для новых приключений.

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Бэйл за свою карьеру отыграл 554 матча и записал в свой актив 186 голов, а также отметился 139 результативными передачами.