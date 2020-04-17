Экс-боец ММА Семенов оценил новый формат турнира UFC

«В рамках UFC такой формат применяется впервые. Другая промоутерская организация Bulldog Fight достаточно успешно проводила бои в таком формате, транслируя поединки в режиме онлайн», пояснил боец.

Семенов рассказал, что такие турниры проводили очень часто. По его словам, сейчас чемпионаты такого уровня стали большой редкостью, думаю, турнир UFC будет популярен.

Ранее он принимал участие в турнире похожего формата в Коста-Рике. Формат не предполагает «живых» зрителей, поэтому на таких соревнованиях царит необычная атмосфера, считает «Белая акула».