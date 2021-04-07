Бывшего баскетболиста «Енисея» и «Бруклин Нэтс» Дариуса Морриса обвинили в жестоком избиении своей девушки Кристен Евангелин. Молодая женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео и последствия случившегося, написало издание TMZ.

Как считают журналисты, избиение могло произойти в апреле прошлого года. Евангелин обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Спустя время она решила отказаться от своих показаний, сообщил сайт kp.ru.

Материалы, обличающие спортсмена в домашнем насилии, девушка обнародовала лишь сейчас.