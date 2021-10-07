Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу российского судьи Сергея Карасева на матче Италия — Испания в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Превосходно отсудил этот мачт Сергей Карасев, все его решения были понятны и следовали букве закона футбольных правил», — подчеркнул Хусаинов.

Он заметил, что Карасев с первых минут матча показал уровень взаимоотношений судьи и футболистов на поле. По его словам, арбитр держался уверенно и спокойно, демонстрируя полный контроль над игрой.