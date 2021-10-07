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    07 октября 2021, 17:08

    Экс-арбитр ФИФА похвалил Карасева за судейство матча Италия — Испания

    Специалист отметил уверенность и спокойствие арбитра

    Артур Блянихов

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу российского судьи Сергея Карасева на матче Италия — Испания в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА. Специалиста процитировало ИА НСН.

    «Превосходно отсудил этот мачт Сергей Карасев, все его решения были понятны и следовали букве закона футбольных правил», — подчеркнул Хусаинов.

    Он заметил, что Карасев с первых минут матча показал уровень взаимоотношений судьи и футболистов на поле. По его словам, арбитр держался уверенно и спокойно, демонстрируя полный контроль над игрой.