Экс-агент Дзюбы рассказал о трудностях футболиста

По словам агента, у Дзюбы были трудности в «Спартаке». Он не понимает, почему руководитель московской команды Леонид Федун не стал заступаться за Дзюбу. Скорее всего, топ-менеджер «Спартака» послушал одного из своих советчиков.

«Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось», — привел слова Сафонова сайт «Петербургский дневник».

Он рассказал, что Дзюба уходил из «Спартака» с обидой. Можно понять — когда над тобой так издеваются и прессуют со всех сторон. Откровенно выдавливают из команды.

«К тому же он коренной москвич, воспитанник „Спартака“, столько в этой шкуре было пройдено. До этого никуда ни разу не уезжал. А тут Сибирь — казалось, что конец света. Но всё-таки решился на переход — для него это было настоящим поступком», — поделился агент.