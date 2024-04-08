Спорт 08 апреля 2024, 17:54 Экологическая НКО Surfrider Europe: французская река Сена не пригодна для соревнований на Олимпиаде

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Французская экологическая некоммерческая организация Surfrider Europe пришла к выводу, что местная река Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию в рамках Олимпиады. Об этом сообщил RT.

«Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников», — заявили представители НКО.

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По их данным, все пробы, взятые в сентябре 2023 года, не соответствовали европейским нормам в отношении качества воды. Купание в реке было запрещено еще в 1923-м.