Экипаж россиянина победил в девятом этапе ралли «Дакар»

Команда Эдуарда Николаева из экипажа «КамАЗ-мастер» выиграла на девятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом написал ТАСС.

Дистанция спецучастка в Саудовской Аравии составляла 287 километров. Экипаж Николаева смог дойти до финиша за два часа 38 минут 43 секунды. Второй оказалась тоже команда «КамАЗ-мастер», но под управлением Дмитрия Сотникова, она отстала от лидеров на две минуты 34 секунды. Третьим стал экипаж под руководством Мартина Мацика из Чехии (+2,37 минуты).

Следующий этап назначен на 12 января. Дистанция специального участка составит 375 километров. Ралли «Дакар» подойдет к своему финалу 14 января.

Ранее стало известно, что экипаж Сергея Карякина попал в серьезную аварию на соревнованиях в Саудовской Аравии. Это произошло во время гонок серийных мотовездеходов. Машина команды получила серьезные повреждения, а капитан сломал палец. Штурман команды Антон Власюк рассказал, что случилось лобовое столкновение.